«Днепроэнерго» запустила газомазутный блок Запорожской ТЭС из-за отключения блока АЭС

Энергогенерирующая компания "Днепроэнерго" (г. Запорожье) 10 февраля в 15.00 запустила газомазутный блок №5 мощностью 800 МВт на Запорожской ТЭС (г. Энергодар, Запорожская обл.) в связи с отключением энергоблока №4 и дефицитом мощностей в Днепровской энергосистеме.

Соответствующая информация обнародована на сайте оператора Объединенной энергосистемы ГП «Энергорынок».

Блок был запущен по инициативе «Энергорынка» и без перерывов работает до настоящего времени. Всего на утро понедельника на Запорожской ТЭС в работе находятся 4 блока, в том числе 3 пылеугольных суммарной установленной мощностью 370 МВт.

Напомним, 10 февраля Запорожская АЭС отключила от сети энергоблок №4 для устранения дефекта трубопровода.

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