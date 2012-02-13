ЕС выделит грант 1,5 млн. евро на реализацию энергоэффективных проектов

Европейский Союз выделит 1,5 млн. евро грантовой помощи на реализацию энергоэффективных проектов в 10 малых городах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

Согласно сообщению, средства будут, в частности, выделены на реализацию проектов повышения энергоэффективности муниципальных систем тепло- и водоснабжения, тепловой санации зданий социальной сферы (детские сады и школы), а также проектов, связанных с переходом на местные возобновляемые источники энергии (биомасса).

Участниками программы станут Голая Пристань (Херсонская область), Бурштын и Долина (Ивано-Франковская область), Рахов (Закарпатская область), Зоринск (Луганская область), Яготин (Киевская область), Новоселица (Черновицкая область), Борщов и Копычинцы (Тернопольская облсть), Зеледольск (Днерпопетровская область).

Срок реализации проектов - 13-24 месяца. Проекты будут выполняться на условиях софинансирования из местных бюджетов. В рамках программы будут проведены предварительные и заключительные энергоаудиты с целью подтверждения эффективности реализованных проектов и фактически достигнутой экономии средств.

Поддержку и консультации по проектам будут выполнять эксперты ЕС ESIB (проект «Инициатива энергосбережения в зданиях в странах Восточной Европы и Центральной Азии»).

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