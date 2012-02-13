Руководство "Черновцыоблэнерго": смена собственника не скажется на ценах для потребителей

Смена владельца ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" не повлияет на рядового потребителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время сегодняшней пресс-конференции генеральный директор ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" Ярослав КОМАНЯК. "Вопрос приватизации никак не касается потребителя - акции постоянно находятся в движении, поэтому кто именно их купил, не является решающим», - отметил Я. КОМАНЯК.

По его словам, тарифы на электроэнергию устанавливает по всей Украине Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, "и решение абсолютно не зависит от того, это частное, государственное или полугосударственного предприятие".

"Тарифы на электроэнергию одинаковы в Ивано-Франковске, Черновцах, Донецке, Харькове, других городах, независимо от владельца. Единственное, что меняется для потребителей со сменой собственника ОАО ЭК "Черновцыоблэнерго", - жестче меры для неплательщиков. Однако в случае своевременных расчетов за потребленную электроэнергию, потребитель не будет ощущать никаких неудобств", - сказал Я. КОМАНЯК.

По его словам, владельцем 45% акций ОАО ЭК "Черновцыоблэнерго" стала «успешная украинская компания ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина", которая давно работает на украинском энергорынке. В свое время ею были приватизирована облэнерго в Житомире, Херсоне, Кировограде, Севастополе.

«ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина" успешно ими руководит, потребители не испытывают дискомфорта, даже наоборот - эти компании одни из лучших в Украине и вкладывают средства в развитие сети. Покупать и продавать электроэнергию - не вопрос государства, ведь во всем мире это делают дистрибьюторские или распределительные компании, принадлежащие частным лицам", - резюмировал Ярослав КОМАНЯК.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина») победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго". Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.