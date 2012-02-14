Цену нефти обвалило агентство Moody's - понизило рейтинги шести стран ЕС

На мировых торгах во вторник, 14 февраля, цены на нефть падают на фоне снижения рейтингов шести европейских стран международным рейтинговым агентством Moody`s и ухудшения прогнозов по рейтингам еще трех государств.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,33 доллара, или на 0,33% - до 100,58 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,73 доллара, или на 0,62%, - до 117,20 доллара за баррель.

Moody`s понизило суверенные кредитные рейтинги Испании, Португалии, Словении, Словакии, Италии и Мальты и ухудшило прогноз по рейтингам Великобритании, Франции и Австрии.

В частности, рейтинги Италии, Испании и Мальты понижены до "А3", прогнозы по рейтингам негативные. Рейтинги Словении и Словакии понижены до "А2", прогнозы негативные. Рейтинги Австрии, Франции и Великобритании подтверждены на уровне "Ааа", прогнозы ухудшены до негативных, передает Bloomberg.

Кроме того, инвесторы с негативом восприняли прогноз Bloomberg по коммерческим запасам нефти на складах США, согласно которому объем запасов вырос за неделю на 1,6 миллиона баррелей. Запасы горючего, по данным агентства, увеличились на 675 тысяч баррелей, при этом запасы дистиллятов уменьшились на 1,1 миллиона баррелей. Официальные данные от Министерства энергетики США будут опубликованы в среду.