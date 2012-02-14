Умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахте «Северная»

Вчера, 13 февраля, около 20.00. в Донецком ожоговом центре скончался еще один, шестой горняк, пострадавший 6 февраля от взрыва газовоздушной смеси на шахте «Северная» государственного предприятия «Дзержинскуголь».

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации шахты «Северная» Виталия ВОРОБЬЕВА.

По его словам, ушел из жизни начальник участка 1962 года рождения, у него остались два сына 1986 и 1995 годов рождения. Похоронят шахтера завтра в Дзержинске.

В пресс-службе также сообщили, что в ожоговом центре остаются четыре горняка шахты «Северная», пострадавших при взрыве газовоздушной смеси. Состояние двоих шахтеров врачи оценивают как тяжелое, еще двоих - крайне тяжелое, и медики делают все возможное для их спасения.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в 22.30 при проведении взрывных работ в шахте “Северная” произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 10 шахтеров. По пути в больницу один из них скончался.

В ночь на 10 февраля умерли двое горняков - 1973 и 1971 года рождения. Утром 11 февраля скончался горнорабочий очистного забоя 1969 г.р., а в тот же день в 22.00 от полученных ожогов и сопутствующих травм скончался мастер-взрывник 1969 года рождения.