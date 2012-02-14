Четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети
12:17, 14 февраля 2012Энергетика
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Энергоблок №4 Запорожской АЭС в 21.24 понедельника, 13 февраля, подключен к сети после устранения неисправности.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
Напомним, блок был отключен от сети в пятницу, 10 февраля. Причина отключения - обнаружение дефекта трубопровода от расширителя продувки парогенераторов.
В настоящее время на украинских АЭС в работе находятся 13 из 15 энергоблоков.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 040 Мвт, РАЭС - 1 870 МВт, ЮУАЭС - 2 985 МВт, ХАЕС - 1 870 МВт.
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