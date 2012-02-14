Верховный суд Венгрии подтвердил незаконность продажи Emfesz фирме RosGas

Верховный суд Венгрии подтвердил законность решений, принятых ранее судом первой инстанции и Апелляционным судом о незаконности продажи компании Emfesz швейцарской фирме RosGas AG за 1 доллар, которую пытался совершить бывший директор Emfesz Иштван ГОЦИ.

Об этом сказано в переданном агентству УНИАН сообщении департамента внешних связей и коммуникаций холдинга Group DF , в который входит компания Emfesz.

В сообщении отмечается, что в понедельник, рассмотрев жалобу RosGas, Верховный суд Венгрии оставил без изменения решения суда первой инстанции и Апелляционного Суда Будапешта, в соответствии с которыми кипрская компания Mabofi Holdings признана единственным законным владельцем венгерской компании Emfesz.

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Напомним, 28 апреля 2009 года Иштван ГОЦИ продал компанию Emfesz швейцарской фирме RosGas, владельцы которой не известны до сих пор. В результате мошеннической сделки на сумму в 1 доллар, Emfesz, имевший в предыдущие годы оборот свыше миллиарда долларов, был превращен в лишенную лицензий и потерявшую активы компанию.

Решение Верховного суда Венгрии ставит финальную точку в длящейся уже почти три года судебной тяжбе вокруг Emfesz и делает возможным возвращение этой фирме, входящей в Group DF, выведенных активов.

Справка УНИАН. 8 ноября 2011 года Апелляционный суд Будапешта оставил в силе решение суда первой инстанции, в соответствии с которым сделка по продаже Emfesz компании RosGas была признана незаключенной. Апелляционный суд подтвердил, что Иштван ГОЦИ не имел надлежащих полномочий, когда он, без ведома законного владельца компании, обманным путем пытался совершить сделку по продаже компании Emfesz зарегистрированной в Швейцарии компании RosGas.