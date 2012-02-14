Нафтогаз не использовал рубли при расчете за январские поставки газа

НАК «Нафтогаз Украины» не использовал рубли при расчетах с «Газпромом» за январские поставки природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА. «Январский платеж был в долларах», - сказал он.

При этом он отметил, что российская валюта использовалась при расчетах с «Газпромом» пока только один раз - за декабрьские поставки, поскольку на тот момент был достаточно выгодный курс.

«Один раз попробовали в декабре. Был удачный курс, и было выгодней платить, чем в долларах», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» получила возможность осуществлять оплату за поставки российского газа в рублях. 7 декабря НАК "Нафтогаз Украины" частично расплатилась с российским «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре. Из 972,21 млрд. долл., которые необходимо было заплатить, компания перечислила "Газпрому" 210 млн. долл. и 7,2 млрд. руб.

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