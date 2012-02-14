В Украине мощность электростанций на ВИЭ в 2011 году возросла на 4%

Украина в 2011 году развивала альтернативную энергетику интенсивнее, чем традиционную: общая установленная мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) на протяжении прошлого года возросла на 4% или на 221,1 МВт и к 1 января 2012 года достигла 5773,8 МВт (включая крупные ГЭС), тогда как установленная мощность электростанций на ископаемом топливе сократилась на 72,1 МВт - до 47536,8 МВт.

Такие данные приводит госпредприятие "НЭК "Укрэнерго", которое эксплуатирует магистральные и межгосударственные линии электропередачи, а также обеспечивает централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

Основной прирост энергомощностей на ВИЭ обеспечила фотовольтаика - компания Activ Solar осенью прошлого года завершила строительство и ввела в эксплуатацию 80-мегаваттный парк "Охотниково", а в декабре - 100-мегаваттный парк "Перово", который является крупнейшей действующей фотоэлектрической электростанцией в мире. Обе станции расположены в Крыму.

Общая установленная мощность ветряных электростанций на протяжении 2011 года возросла на 40,7% или на 35,1 МВт - до 121,3 МВт: в эксплуатацию было введено 15 ветроагрегатов ООО "Ветряной парк Новоазовский" (37,5 МВт), кроме того за счет ввода новых установок мощность станций ПЭО "Ветроэнергопром" выросла на 3,7 МВт. В то же время установленная мощность Донузлавской ВЭС (оператор - госпредприятие "НАЭК "Энергоатом") снизилась с 17,8 до 11,63 МВт.

Как следует из данных "Укрэнерго", установленная мощность всех ГЭС (в том числе крупных) в прошлом году возросла на 0,1% или на 6,6 МВт - до 4603,5 МВт, мощность ГАЭС за этот период не изменилась и по состоянию на начало года составляла 861,5 МВт. Весь прирост в гидроэнергетике обеспечен вводом в эксплуатацию новых и реконструированных старых малых ГЭС.

Установленная мощность АЭС Украины на протяжении 2011 года не менялась и составляет 13835 МВт.

Между тем, тепловые электростанции (ТЭС) продемонстрировали снижение установленной мощности в минувшем году на 75 МВт. В частности, на Добротворской ТЭС ("Западэнерго") из эксплуатации был выведен турбогенератор мощностью 100 МВт. В то же время после проведения капитального ремонта блок №6 Старобешевской ТЭС ("Донбассэнерго") был перемаркирован с 175 на 200 МВт. Установленная мощность теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и блок-станций в 2011 году увеличилась на 2,8% (на 2,9 МВт) – до 6 тыс. 429,8 МВт. Новые угольные и газо-мазутные энергоблоки в эксплуатацию не вводились.

С учетом изменения и корректировки установленных мощностей, входящих в объединенную энергосистему Украины, на протяжении 2011 года ее общая мощность увеличилась на 0,3% (на 149 МВт) - до 53310,6 МВт.

Наметившиеся в Украине тенденции соответствуют общемировым процессам - во всем мире альтернативная энергетика опережает традиционную по темпам развития, причем самыми быстрыми темпами развивается солнечная.

Но несравнимыми размеры вводимых в действие новых мощностей. Только в Европе, по данным ThinkProgress, в 2011 году было введено в эксплуатацию 32 ГВт мощностей возобновляемой энергетики – в основном солнечной и ветровой. В 2011 году фотоэлектрические установки обеспечили 26,7% новых европейских мощностей, ветроэнергетические - 21,4%, газовые станции - 22%. Далее, с большим отрывом, идут электростанции на угле (4,8%), мазуте (1,6%), крупные ГЭС (1,3%), а также концентраторные солнечные установки (1,1%).

По прогнозам Bloomberg New Energy Finance, в мире рост альтернативной энергетики в ближйшие 20 лет будет более чем восьмикратным, и ее мощности к 2030-му достигнут 2,5 ТВт. Причем после 2020-го года 50% вводимых "альтернативных" мощностей будут солнечными. Suntech Power Holdings прогнозирует, что уже к 2015 году в половине стран мира солнечная энергетика сравняется по себестоимости с традиционной энергетикой.

Еще в 2008 году общемировые вложения в энергетику из возобновляемых источников превысили инвестиции в традиционную, а в 2009 году количество введенных в действие альтернативных мощностей превысило количество вводимых мощностей традиционных. По прогнозам Международного энергетического агентства (International Energy Agency), к 2050 году солнечная энергетика обеспечит 20-25% мирового производства электроэнергии.