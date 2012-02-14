На шахте в Донецкой области умер горняк

В Донецкой области на шахте «Заря» государственного предприятия «Снежноеантрацит» умер электрослесарь подземный участка ВТБ, 1960 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Снежнянском теркоме Евгения ЗАГОРОДНЕГО.

По его словам, вчера механик участка выдал наряд электрослесарям подземным на проверку работоспособности аппаратуры газового контроля по маршруту №3 и замену кабеля по ходку №29 пласта H7 «Кащеевский» на горизонте 800 метров.

«Выполняя наряд, при передвижении по ходку №29 электрослесарь почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал на почву выработки, - рассказал Е.ЗАГОРОДНИЙ, - Находящиеся рядом горняки участка «Горнопроходческих работ» стали оказывать ему первую помощь, сообщили о случившемся диспетчеру предприятия. В шахту спустилась прибывшая бригада врачей реанимационно-противошоковой группы, но, к сожалению, медики уже ничем помочь не могли, электрослесарь подземный скончался до их прибытия».

В настоящее время причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.