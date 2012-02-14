Британская прокуратура начала расследование сделки на поставку буровой установки

Прокуратура Великобритании начала расследование соглашения, которое заключила британская компания Highway Investment Processing и украинское ГАО «Черномонефтегаз» на поставку самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) за 400 млн. долл.

Об этом стало известно журналистам программы «Знак оклику» на канале ТВІ, сообщили УНИАН в пресс-службе канала.

В частности, в программе была продемонстрирована выписка из реестра всех компаний, которые зарегистрированы на британских островах. Там, в частности, отмечено, что процесс ликвидации компании Highway Investment Processing «временно приостановлен в связи с получением реестром возражения против ликвидации».

Журналисты программы отмечают, что сейчас британские стражи порядка решили остановить процесс ликвидации фирмы Highway Investment Processing, которая решила незаметно исчезнуть после обличительных материалов украинских журналистов.

Напомним, 1 апреля 2011 года министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что «Нафтогаз» купил в Сингапуре буровую установку для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

Впоследствии еженедельник «Зеркало недели. Украина» написал, что компания Highway Investment Processing (Великобритания) выиграла тендер «Черноморнефтегаза» на 400 млн. долл. на покупку буровой установки.

Компания-производитель Keppel продала установку своему партнеру - компании Seadrill. В свою очередь, Seadrill сообщила, что заработала на перепродаже установки 18 млн. долл., реализовав ее британскому покупателю, пожелавшему остаться неизвестным, за 248,5 млн. долл.

Highway Investment Processing, как указывало издание, основана двумя офшорными компаниями, директор одной из этих компаний является также директором другого участника тендера - новозеландской Falcona.

Официальный сайт Highway Investment Processing, по информации издания, создан за две недели до проведения тендера.

Впоследствии глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН опроверг обвинения некоторых СМИ в нецелевом использовании средств при закупке буровой платформы.

После чего, осенью «Черноморнефтегаз» признал компанию Rigas Kugu Buvetava (ОАО «Рижская суфоверфь», Рига, Латвия) победителем открытого тендера на закупку еще одной СПБУ. «Рижская судоверфь» предложила «Черноморнефтегазу» поставку плавучей буровой установки по самой низкой цене из всех претендентов - 399,8 млн. долл.