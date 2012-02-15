Нефть дорожает в ожидании новостей из еврозоны

На мировых торгах в среду, 15 февраля, цены на нефть растут на фоне ожиданий урегулирования вопросов, связанных с предоставлением финпомощи Греции.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,69 доллара, или на 0,68% - до 101,43 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,59 доллара, или на 0,50%, - до 117,94 доллара за баррель.

Накануне стало известно, что еврогруппа отменила встречу, на которой должен был быть решен вопрос о предоставлении Греции финансовой поддержки в 130 миллиардов евро и планирует провести в среду лишь телеконференцию.

Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер объяснил такое решение отсутствием гарантий со стороны политических партий Греции по выполнению программы бюджетной экономии, согласованной ранее.

Между тем, в ночь на среду в СМИ со ссылкой на источник в правительстве появились сообщения о том, что лидеры партий Греции направят в течение дня письмо с соответствующими гарантиями главе совета министров финансов еврозоны, передает Bloomberg.

Также влияние на котировки "черного золота" оказывает ожидание еженедельной статистики от Министерства энергетики США по коммерческим запасам ресурса на складах страны. Аналитики предполагают, что запасы увеличились на 1,5 миллиона баррелей.