С сегодняшнего дня возобновлены поставки украинской электроэнергии в Беларусь

Минск. С сегодняшнего дня возобновились поставки украинской электроэнергии в Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба «Белэнерго».

«Поставки осуществляются в объеме 7 млн. кВт/ч в сутки», - подчеркнули в пресс-службе «Белэнерго».

Напомним, что в связи с дефицитом электроэнергии на внутреннем рынке из-за сильных морозов, Украина с 1 февраля приостановила поставки электроэнергии в Беларусь. Сроки возобновления поставок переносились несколько раз.

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Справка УНИАН. Согласно контракту, в 2012 году Беларусь планирует гарантированно импортировать из Украины 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии и еще до 3 млрд. кВт/ч - в случае экономической целесообразности.

В 2011 году, согласно контрактам, Беларусь должна была импортировать из Украины около 2,5 млрд. кВт/ч. Партнерами по поставке электроэнергии из Украины были две украинские компании – «Укринтерэнерго» и «Востокэнерго». Импорт электроэнергии в республику осуществляется исключительно для диверсификации топливно-энергетического баланса и исходя из экономической целесообразности.

Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» создано в 2006 году в порядке реорганизации Белорусского государственного энергетического концерна для управления хозяйственной деятельностью электроэнергетического комплекса Беларуси. В состав «Белэнерго» входят в том числе республиканские унитарные предприятия «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго».