«Газпром» и «Нафтогаз» возобновили переговоры

ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" возобновили переговоры.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР провел сегодня рабочее совещание по вопросам транзита российского газа через Украину в условиях аномальных холодов.

По окончании совещания А.МИЛЛЕР принял председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения БАКУЛИНА.

Таким образом, компании возобновили переговоры, последний раунд которых состоялся 17 января, причем единственным решением тогда было намерение их продолжить.

Напомним, Украина ведет с РФ длительные переговоры по снижению цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты - кабальными. Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской газотранспортной системой. Киев и Москва не исключают создания консорциума по управлению украинской ГТС, но его модель пока не определена.

В то же время, как передает РИА "Новости", замглавы "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ в интервью телеканалу Russia Today заявил, что результат переговоров России и Украины по созданию консорциума для управления украинской газотранспортной системой (ГТС) будет положительным.

"Это двусторонние переговоры, и, хотя мы не против участия в них европейских инвесторов, на данный момент мы ведем переговоры на двусторонней основе. Идея о газотранспортном консорциуме не нова, и мы, и наши партнеры активно ее поддерживали. В прошлом эта инициатива была заблокирована, сейчас переговоры возобновились, но конечная конфигурация этого партнерства станет известна после завершения переговоров.", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

При этом он добавил, «с большой долей уверенности могу сказать, что результат переговоров будет положительным».