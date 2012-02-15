«Газпром» уверен в положительном итоге переговоров по газотранспортному консорциуму

Результат переговоров России и Украины по созданию консорциума для управления украинской газотранспортной системой (ГТС) будет положительным.

Об этом сказал замглавы "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ в интервью телеканалу Russia Today, передает РИА "Новости".

"Это двусторонние переговоры, и, хотя мы не против участия в них европейских инвесторов, на данный момент мы ведем переговоры на двусторонней основе. Идея о газотранспортном консорциуме не нова, и мы, и наши партнеры активно ее поддерживали. В прошлом эта инициатива была заблокирована, сейчас переговоры возобновились, но конечная конфигурация этого партнерства станет известна после завершения переговоров.", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

При этом он добавил, «с большой долей уверенности могу сказать, что результат переговоров будет положительным».

Напомним, Украина ведет с РФ длительные переговоры по снижению цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты - кабальными. Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской газотранспортной системой. Киев и Москва не исключают, что в результате переговоров может быть создан консорциум по управлению украинской ГТС, но его модель пока не определена.

Ранее Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил создать для модернизации украинской ГТС трехсторонний консорциум, учитывающий интересы как России, так и государств-членов ЕС, в котором России и ЕС должно принадлежать по 33%, а Украине - 34%. Благодаря этому система была бы прозрачной, считает президент Украины. Он напомнил, что эксперты оценивают расходы на модернизацию ГТС Украины в 5-7 миллиардов долларов на период от 5 до 7 лет.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что переговоры об аренде трубопроводной системы Украины никогда не велись. Напротив, Украина заинтересована в том, чтобы не потерять позиции транзитной страны, поскольку доходы от транзита являются частью государственного бюджета.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО также ранее заявлял, что базовой моделью консорциума является трехсторонняя. При этом власти Украины считают, что трехсторонняя модель должна базироваться на двух принципах: предоставление гарантий объемов транзита российского газа в Европу и привлечение инвестиций от европейских международных финансовых организаций для модернизации ГТС.

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