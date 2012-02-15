Эксперты недоумевают - производство арктического дизтоплива освоил только один украинский НПЗ

Качественное зимнее дизельное топливо реализуют преимущественно брендовые сети автозаправочных станций (АЗС). Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель проекта Autovisio Виталий ЧЕХОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, на половине АЗС Киева, проверенных активистами общественного движения Autovisio, дизтопливо не соответствует действующим ДСТУ.

«Мы проверили около 20 АЗС, но качественный продукт был обнаружен только на половине заправок. Как правило, это брендовые сети АЗС», – отметил он.

По его словам, основной проблемой для владельцев АЗС является замерзание дизтоплива в холодную погоду.

В то же время директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН отметил, что хорошие характеристики морозостойкости продемонстрировало зимнее дизельное топливо производства Кременчугского (ПАО «Укртатнафта»), Мажейкяйского (Литва, Orlen Lietuva) и Волгоградского НПЗ (Россия, «ЛУКОЙЛ»).

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«Кременчугский НПЗ два года назад освоил производство арктического дизеля и довольно неплохо заработал на этом. При том что инвестиции в этот проект составили «копейки»… Почему эту технологию не освоили другие украинские заводы, мне непонятно…», – отметил С.КУЮН.

Как сообщал УНИАН, ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) первым среди отечественных производителей наладил выпуск арктического дизтоплива повышенного качества ENERGY А-Евро в рамках реализуемой программы модернизации, в ходе которой была проведена реконструкция на установке гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24/7-68 газо-каталитического производства.

Технология производства арктического дизтоплива в заводских условиях обеспечивается путем каталитической конверсии тяжелых парафинов, что радикально отличается от практики добавления депрессорных присадок в топливо непосредственно во время заправки, его транспортировки или хранения.

Низкотемпературные свойства арктического дизтоплива ENERGY А-Евро позволяют эксплуатировать двигатель в жестких климатических условиях (значение основного показателя для арктического дизеля - предельная температура фильтруемости - составляет не выше -28ºС, что обеспечивает незамерзание топлива при температурах до -40°С и ниже).

Напомним, реализация арктического дизельного топлива повышенного качества ENERGY А-Евро производства ПАО «Укртатнафта» осуществляется в розничных сетях АЗС партнерских компаний «Авиас», ANP, «Укрнафта» и др.