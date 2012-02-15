«Газпром» перешел в стадию реального строительства «Южного потока» – Миллер

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что компания перешла в стадию реального строительства газопровода «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», об этом он сказал в ходе проведенного сегодня совещания по реализации проекта «Южный поток».

«Мы перешли в стадию реального строительства «Южного потока». Без преувеличения могу сказать, что «Газпром» занимается проектом 24 часа в сутки. Эта аномально холодная зима, вызвавшая резкий рост спроса на российский газ в Европе, — еще одно подтверждение того, что «Южный поток» должен быть и будет построен. Европе нужны новые коридоры поставки российского газа без транзитных посредников», — сказал А.МИЛЛЕР.

В сообщении отмечается, что участники совещания подробно рассмотрели текущее состояние проекта, отметив, что график реализации «Южного потока» строго соблюдается. Особое внимание было уделено выполнению всех необходимых условий для ускоренного начала строительства газопровода уже в декабре этого года в соответствии с поручением премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА. Было отмечено, что окончательное инвестиционное решение по «Южному потоку» будет принято в ноябре текущего года.

А.МИЛЛЕР также утвердил на совещании «Устав проекта строительства «Южного потока». Документ детально регламентирует весь объем работы на морском и сухопутном участках проекта.

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Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

В Сводном ТЭО представлены: основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.