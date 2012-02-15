В Украине зарегистрирован Совет по зеленому строительству (UaGBC).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Кнауф Инсулейшн», выступившей одной из учредителей совета.

Как указывается в сообщении, в данный момент совет имеет статус Prospective Member (первая ступень аккредитации в World Green Building Council, WGBC).

Основная цель совета – объединение организаций и профессионалов, которые придерживаются в своей деятельности принципов «зеленого» строительства. Среди его приоритетных направлений - внедрение международных стандартов «зеленого» строительства в Украине, внесение изменений в украинское законодательство с целью развития «зеленого» направления в строительной отрасли, сертификация зданий в соответствии с «зелеными» стандартами и др.

Совет объединяет компании, организации и частных лиц, заинтересованных в продвижении принципов устойчивого развития в реализации проектов недвижимости и экологически чистого строительства.

Среди учредителей UaGBC - «Дельта Проектконсалт Украина», «Кнауф Инсулейшн Украина» , ArtBuild Hotel Group, Roedl & Partner, Beten International, Drees&Sommer, архитектор Татьяна ЭРНСТ.

В компании отметили, что UaGBC входит в состав Всемирного Совета по Зеленому Строительству (WGBC). В силу этого члены совета получат поддержку международного профессионального сообщества по практическому применению принципов «зеленого» строительства в проектах недвижимости в Украине, а также информационную поддержку и помощь в поиске новых проектов и партнеров для реализации проектов недвижимости и развития бизнеса.

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Справка УНИАН. Всемирный Совет по Зеленому Строительству (World Green Building Council, создан в 2002 г.) включает в себя около 80 национальных советов в различных государствах, которые занимаются внедрением принципов «зеленого» строительства.

В состав национальных советов входят профессиональные организации, государственные структуры, научно-исследовательские институты и частные лица. Цель объединения – координация усилий по внедрению принципов «зеленого» строительства на всех уровнях: от принятия соответствующих законов до реализации проектов недвижимости.

«Зеленое» строительство – это совокупность подходов к проектированию, строительству и эксплуатации зданий, направленных на снижение потребления энергоресурсов и создания экологически чистой среды для проживания и работы людей. Эти цели достигаются за счет использования экологически чистых строительных материалов и технологий, мероприятий по энергосбережению, применения возобновляемых источников энергии, внутренних планировок здания, комфортных для работы и проживания людей.