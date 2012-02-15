Клюев: повышение энергоэффективности - одна из главнейших задач нацбезопасности

Обеспечение энергетической безопасности Украины, повышение ее энергоэффективности является одной из приоритетных задач национальной безопасности.

Об этом в интервью заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей КЛЮЕВ, сообщает УНИАН его пресс-служба.

По словам А. КЛЮЕВА, выполнение задач, поставленных Президентом Украины на последнем заседании СНБО в конце января, требует серьезных усилий и качественной координации работы всех органов власти.

Он подчеркнул, что от успешности решения этих задач зависит конкурентоспособность всей страны и наши перспективы на ближайшие десятилетия.

«Проще говоря, те миллиарды, которые Украина отдает ежемесячно за невероятно дорогие энергоносители, мы могли бы вкладывать в модернизацию экономики, создание новых высокотехнологических предприятий. Дорогие энергоресурсы и огромные энергопотери - это цена каждого нашего товара, это миллиарды средств, недоданных пенсионерам, образованию и здравоохранению», - цитирует пресс-служба секретаря СНБО.

А. КЛЮЕВ также отметил, что приоритетной задачей власти должно также стать укрепление научно-технического потенциала, обеспечение инновационного развития. Он напомнил, что именно идеология модернизации экономики, создания новых эффективных производств лежит в основе всех сегодняшних правительственных программ.

Важной задачей А. КЛЮЕВ назвал также обеспечение экологической и техногенной безопасности страны. По его словам, тот ворох проблем, который накопился как за советские годы, так и за годы независимости Украины, требует огромных многолетних усилий. «Изношенность промышленности и инфраструктуры не позволяет власти расслабляться ни на минуту», - подчеркнул он.

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