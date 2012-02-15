США помогут Киеву с разработкой Муниципального энергетического плана

В этом году КГГА вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) разработает Муниципальный энергетический план – новую систему работы, которая предусматривает совершенствование общегородской информационной системы энергоменеджмента и управления движением энергетических, материальных и финансовых потоков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такую систему предполагается создать на выполнение инициативы «Экономная энергетика» Стратегии развития Киева до 2025 года.

Среди первоочередных мероприятий плана – проведение энергетических аудитов и аудитов теплоснабжения 10 жилых домов и 10 типовых бюджетных учреждений.

По результатам работы будут разработаны инвестиционные проекты модернизации систем теплоснабжения многоэтажных домов столицы. Планируется, что в результате проведения мероприятий использование тепловой энергии заведений коммунальной сферы и жилых домов уменьшится на 30-50%.

Кроме того, по данным Главного управления энергетики, энергоэффективности и энергосбережения КГГА, для реализации задач стратегии внедрят пилотные проекты по реконструкции систем горячего водоснабжения 6 типовых 9-этажных и 16-этажных жилых домов столицы. Согласно плану мероприятий, там установят тепловые насосы, что позволит снизить зависимость от централизованного теплоснабжения не менее чем на 50%. Впоследствии такая система заработает в более чем 2 тыс. домов Киева.

Общим задачей внедрения инициативы «Экономная энергетика» Стратегии развития Киева до 2025 года является реализация задачи общеевропейской программы «20/20/20», которая предусматривает к 2020 году сокращения выбросов парниковых газов на 20%, уменьшение энергоемкости ВРП на 20% и обеспечение 20% энергии из зеленых и альтернативных источников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украину признали привлекательной для «зеленых» инвестиций