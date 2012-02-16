Статданные из США обвалили цену нефти

На мировых торгах в четверг, 16 февраля, цены на нефть падают на фоне негативной статистики ФРС США по объему промышленного производства.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,21 доллара, или на 0,21% - до 101,59 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,34 доллара, или на 0,29%, - до 118,59 доллара за баррель.

Объем промышленного производства в США в январе не изменился по сравнению с декабрем 2011 года, хотя ожидалось, что показатель вырос на 0,6% по сравнению с непересмотренным показателем декабря. Загрузка промышленных мощностей в январе сократилась до 78,5% по сравнению с показателем декабря в 78,6%.

Более существенной негативной динамике котировок препятствуют данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 10 февраля. Согласно статистике Минэнергетики, запасы сократились на 170 тысяч баррелей, или на 0,1%, - до 339,08 миллиона баррелей. Таким образом, показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших его роста на 1,5 миллиона баррелей, передает Bloomberg.