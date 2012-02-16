Турция поблагодарила Украину за "газовую" помощь в период экстремальных холодов

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины 15 февраля состоялась рабочая встреча министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Танера ЙИЛДИЗА, во время которой обсуждались вопросы сотрудничества двух государств в энергетической сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопрос экспорта электроэнергии, газового сотрудничества, реализации Национального проекта «LNG-терминал» и другие перспективные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

Участники встречи договорились углублять двустороннее сотрудничество и интенсифицировать диалог по обсужденным вопросам.

Также Т. ЙИЛДИЗ поблагодарил Ю. БОЙКО за то, что в период экстремальных холодов Украина по просьбе Турции предоставила ей дополнительные объемы газа из собственных хранилищ.

Напомним, в январе 2011 года был подписан Меморандум о взаимопонимании в отрасли энергетики между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Турецкий гамбит «Газпрома» еще не означает мат Украине