Госэнергоэффективности настаивает, что не могло использовать средства ЕС не по назначению

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины отмечает, что средства, выделенные Европейским Союзом на программы по энергоэффективности и энергосбережению, не могли быть использованы не по назначению.

Об этом говорится в заявлении Госэнергоэффективности, переданном УНИАН.

«Хотелось бы еще раз отметить то, что средства, выделенные ЕС на программы по энергоэффективности и энергосбережению Украины, не могли быть использованы не по назначению», - говорится в заявлении.

Решение правительства о передаче Госэнергоэффективности бюджетных средств, предусмотренных в 2011 году Министерству финансов в специальном фонде госбюджета по программе 3511650 «Реализация программ помощи Европейского Союза», в сумме 310 млн. грн., отмечается в заявлении, было принято 17 октября 2011 года. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета согласовал передачу Госэнергоэффективности 310 млн. гривен лишь 6 декабря 2011 года. По информации Минфина, говорится в заявлении, 28 декабря 2011 года была осуществлена операция по продаже средств в евро и последующая покупка средств в национальной валюте (по среднему курсу, установленному на межбанковском рынке на дату, которая предшествует дню проведения операции) и, соответственно, перечислена на специальный счет в Госказначействе сумма средств в национальной валюте в объеме 324 млн. 802,5 тыс. грн.

«В настоящее время средства, выделенные Евросоюзом на программы по энергоэффективности и энергосбережению в Украине, остаются на счетах Государственной казначейской службы Украины. Поэтому, просим представителей СМИ прекратить провокационную кампанию», - заявил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай ПАШКЕВИЧ.

В сообщении также говорится о том, что в Госэнергоэффективности считают, что информация относительно неэффективного использования средств, выделенных Евросоюзом на программы по энергоэффективности и энергосбережению, является «недостоверной» и распространяется «сознательно». «В дальнейшем при распространении такой информации, Госэнергоэффективности будет принимать меры для защиты деловой репутации Агентства в соответствии с действующим законодательством Украины», - говорится в заявлении.

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