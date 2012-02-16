Уставный фонд «Киевгорсвета» увеличен с 50 тыс. грн. до 4,15 млн. грн.

Уставный фонд КП «Киевгорсвет» увеличен с 50 тыс. грн. до 4 млн. 150 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевсовета. Его поддержали 93 из 112 зарегистрированных в зале депутатов.

Уставный фонд увеличен за счет включения нового имущества - элементов праздничной иллюминации, которая оценена в 4 млн. 100 тыс. 836 грн.

Согласно объяснительной записке, праздничная иллюминация была приобретена КП «Киевреклама» во исполнение распоряжения КГГА от 30 сентября 2009 года «О праздничном новогоднем оформлении улиц в центральной части города Киева». Предусматривалось, что впоследствии «Киевреклама» передаст это оборудование «Киевгорсвету». Однако, согласно законодательству, при передаче «Киевгорсвет» должен оплатить налоговые обязательства на сумму свыше 1 млн. грн. Но предприятие может не платить налог, если осуществляются прямые инвестиции, то есть внесение средств или имущества в уставный фонд. Учитывая это, Главным управлением коммунальной собственности КГГА был подготовлен проект решения Киевсовета об увеличении уставного фонда «Киевгорсвет».

Как сообщал УНИАН, Киевсовет утвердил уставный фонд «Киевгорсвет» в размере 50 тыс. грн. в сентябре 2011 года.