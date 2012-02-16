«Нафтогаз» в 2011 году добыл дополнительно 1,3 млрд. куб. м газа

В 2011 году Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за счет внедрения организационно-технических мероприятий дополнительно добыла 1 млрд. 286,6 млн. куб. м природного газа и 638,8 тыс. тонн нефти и газового конденсата.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в 2011 году компания провела 446 капитальных ремонтов скважин, вывела из бездействия 58 газовых и 149 нефтяных скважин, на 8 объектах внедрила методы по повышению нефтегазоконденсатоотдачи.

В прошлом году нефтегазодобывающие предприятия компании обустроили и ввели в эксплуатацию 68 газовых и 32 нефтяные новые скважины, которые обеспечили общую добычу 383,7 млн. куб. м природного газа и 120,2 тыс. тонн нефти и газового конденсата. В частности, было введено в опытно-промышленную разработку новое Северо-Мигринское нефтегазовое месторождение.

По состоянию на конец 2011 года, НАК «Нафтогаз Украины» осуществляла добычу углеводородов на 234 месторождениях нефти и газа, в т.ч. ДК «Укргазвыдобування» - на 135 месторождениях, ПАО «Укрнафта» - на 89, ГАО «Черноморнефтегаз» - на 10.

Напомним, в целом за прошлый год предприятия "Нафтогаза" добыли 18,1 млрд. куб. м природного газа и 3,1 млн. тонн нефти и газового конденсата.

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