Karalia Holdings разрешили сконцентрировать 99% ветропарка «Очаковский»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, разрешила компании Karalia Holdings Ltd (Кипр) сконцентрировать 99% доли в уставном капитале ООО «Ветряной парк «Очаковский» (Николаевская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

По данным комиссии, в настоящее время 99% доли ветропарка контролирует KME Air Green Energy Ltd (Кипр), еще 1% - КУА «Укрмашивест».

При предоставлении разрешения комиссия учла заявление Karalia Holdings о том, что на сегодняшний день она не имеет активов, связанных с производством и поставкой электроэнергии.

Как сообщал УНИАН,ветропарк «Очаковский» планирует подключить к Объединенной энергосистеме Украины первую очередь станции в составе 10 ветроустановок суммарной мощностью 25 МВт в феврале 2012 года. Сооружение следующих очередей «Ветропарка «Очаковского» планируется в 2013 году. Предполагается, что по итогам реализации проекта общая установленная мощность станции составит 1 ГВт.

Справка УНИАН. Компании "Ветряной парк "Новоазовский" (Донецкая обл.), "Ветряной парк "Очаковский" и "Ветряной парк Березанский" (оба - Николаевская обл.) действуют в рамках инвестиционного проекта "Ветряные парки Украины", разработанного одноименным ООО.