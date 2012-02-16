«Киевэнерго» завершила 2011 год с убытком 1,4 млрд. грн.

Энергокомпания ПАО «Киевэнерго» завершила 2011 год с чистым убытком 1,375 млрд. грн. против 157,334 млн. грн. прибыли по итогам 2010 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе. распространенном во четверг пресс-службой компании.

Согласно сообщению, убыточность работы компании в прошлом году обусловлена несвоевременной компенсацией разницы в тарифах на тепловую энергию. По данным компании, задолженность бюджетов по компенсации разницы в тарифах на конец года составляла 2,24 млрд. грн. При этом задолженность "Киевэнерго" перед газоснабжающими компаниями на конец года достигла 1,83 млрд. гривень, а задолженность бюджетов по компенсации разницы в тарифах – 2,24 млрд. грн.

В пресс-релизе не уточняются другие финпоказатели деятельности компании в 2011 году. Также отметим, что ПАО «Киеэнерго» еще не обнародовало свою официальную финансовую отчетность в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, «Киевэнерго» в январе-сентябре 2011 года сократило чистую прибыль в 27,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 23,156 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

Управляющая компания энергохолдинга ДТЭК DTEK Holdings Ltd в декабре 2011 года приобрела на приватизационном конкурсе 25% государственного пакета «Киевэнерго» за 450,5 млн. грн. Таким образом, ДТЭК довел свою долю в УФ компании до 71,89%.

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