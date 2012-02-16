В России скрестили солнце и дизель

Российская компания «Ротек», входящая в Ренову и государственный концерн "Роснано" разработают и внедрят в России автономные дизель-солнечные энергоустановки, сообщает «Химпром».

К работе над станциями привлекут ученых из Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе

Установленная мощность экспериментальной гибридной электростанции, в которой доля солнечной генерации превышает 70 процентов, составит более 100 кВт.

При изготовлении энергоустановки будут использованы фотоэлектрические модули на основе передовой тонкопленочной технологии. Работы по улучшению технических характеристик модулей будут проводиться Научно-техническим центром тонкопленочных технологий на базе ФТИ им. А. Ф. Иоффе.

По словам генерального директора Научно-технического центра тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А. Ф. Иоффе Владимира Корабельникова, «комбинирование фотоэлектрических систем с дизельной генерацией в разы снижает эксплуатационные затраты потребителя за счет уменьшения расхода органического топлива».

Как отметил генеральный директор ЗАО «РОТЕК» Михаил Лифшиц, «автономные гибридные энергоустановки с использованием солнечной генерации являются технически эффективным и экономически оправданным решением для российских регионов с высоким уровнем солнечной радиации, например, Юга России, Юго-Восточной Сибири, Якутии, Забайкалья и Дальнего Востока, где стоимость дизельной генерации достигает 30–40 рублей кВт/ч».

По завершении испытательных работ и ввода дизель-солнечной энергоустановки в эксплуатацию, планируется выработать типовое решение автономного энергоснабжения для внедрения в регионах с высоким уровнем дизельной генерации.