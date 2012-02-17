"Газпром" снизил цену на газ для потребителей Европы в среднем на 10%

Российский газовый холдинг "Газпром" снизил контрактную цену в рамках долгосрочных контрактов на газ для европейских потребителей в среднем на 10%, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление заместителя председателя правления российской компании Александра Медведева.

"Газпром", отметил Медведев, пошел на уступки по итогам переговоров с рядом важных клиентов холдинга - в том числе французской GDF Suez, немецкой Wingas, словацкой SPP и турецкой Botas.

"Наши партнеры попросили нас пересмотреть цены (...) мы скорректировали параметры формулы, что привело к относительному снижению цен в среднем на 10%", - приводит издание слова Медведева, который добавил, что компания не согласилась на призывы клиентов увеличить долю газа, привязанного к цене на спотовом рынке.

"Новая цена будет гарантировать конкурентоспособность российского газа", - сказал собеседник издания.

Ранее "Газпром" сообщал, что в 2011 году повысил добычу на 0,9% - до 513 миллиардов кубометров, экспорт в Европу - на 8%, до 150 миллиардов кубометров.

На прошлой неделе "Газпром" обнародовал квартальный отчет по РСБУ, из которого следовало, что холдинг продолжает консультации по пересмотру контрактов с рядом европейских потребителей - в частности, сообщалось о проведении коммерческих консультаций с компаниями RWE Transgas, Shell Energy Europe, E.On Ruhrgas, Eni, GWH Gashandel, Centrex, EGL, GasTerra, Dong, PGNiG. К числу тех, с кем "Газпром"уже вел переговоры в 2011 году, добавились итальянская EGL, голландская GasTerra, датская Dong, передает РИА "Новости".

По итогам переговоров в 2010 году были достигнуты договоренности с компаниями E.On, WIEH, Wingas, GDF Suez, Eni, EGL, Sinergy Italiane, ERG, GWH Gashandel, Econgas и Gasterra. В 2011 году были пересмотрены цены с PremiumGas, Edison (поставки через СП "Промгаз"), GDF Suez (Франция), Wingas (Германия), SPP (Словакия), Sinergie Italiane (Италия). В начале января 2012 было подписано соглашение о внеочередном пересмотре контрактной цены с компанией Econgas (Австрия).

В ноябре прошлого года Медведев говорил журналистам, что этой зимой цена на европейских биржевых площадках достигнет 400 долларов за тысячу кубометров, в то время как в 2009 году составляла 200 долларов. Однако пока этот прогноз не оправдался.