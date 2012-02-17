На мировых торгах в пятницу, 17 февраля, цены на нефть достигли шестинедельного максимума на фоне сильных статданных в США и ситуации с Грецией.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,12 доллара, или на 0,12% - до 102,43 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,24 доллара, или на 0,2%, - до 120,35 доллара за баррель.

Оптимизм инвесторов поддерживают сильные недельные статданные с рынка труда США. Так, по данным Минтруда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, сократилось на 13 тысяч - до 348 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя.

Кроме того, участники торгов надеются, что в понедельник Еврогруппа разблокирует пакет финансовой помощи Греции после того, как появились сообщения о предоставлении страной международной "тройке" кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) дополнительного плана сокращений расходов бюджета на 325 миллионов евро, передает Bloomberg.