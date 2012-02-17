Беларусь не исключает дальнейшую продажу своих нефтепроводов

Минск. Первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир СЕМАШКО не исключает дальнейшей продажи белорусских нефтепроводов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он сообщил журналистам.

«Всякие идут переговоры. Безусловно, есть разные мысли», - отметил В. СЕМАШКО.

При этом он подчеркнул, что серьезная проработка этого вопроса пока не ведется.

«Серьезной проработки пока нет. Но я думаю, что это вопрос времени», - сказал вице-премьер.

По его словам, покупатели могут быть разные, и не только россияне.

«В настоящее время мощности белорусских нефтепроводов загружены не полностью, а в России появились Балтийская трубопроводная система-1 (БТС-1), БТС-2. Нам надо думать, как эффективно использовать существующие мощности», - подчеркнул В. СЕМАШКО.

Как сообщал УНИАН, по магистральным трубопроводам Беларуси в 2011 году транспортировано 81,4 млн. т нефти, что на 1,6% меньше, чем в 2010 году.

Беларусь с 1 февраля 2012 года подняла тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 8,3%.

Справка УНИАН. Перекачку нефти в Беларуси обеспечивают ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

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