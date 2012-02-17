«Газпром» будет продолжать снижать цену газа для европейских стран – российский эксперт

Москва. ОАО «Газпром» будет продолжать снижать цену на российский газ для европейских стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал партнер и аналитик консалтинговой компании «RusEnergy» Михаил КРУТИХИН в эфире радиостанции "Коммерсант-ФМ", комментируя информацию о снижении на 10% цен для GDF Suez, немецкой Wingas, словацкой SPP и турецкой Botas.

«Дальнейшее снижение цен на российский газ возможно и даже обязательно произойдет. За прошедший год (2011 – УНИАН) я насчитал 19 соглашений «Газпрома» с крупными компаниями-получателями российского газа, по которым были сделаны уступки по ценен на газ», - сказал М.КРУТИХИН.

По его словам, уступки были разные: 10%, 16%, в среднем получается около 10%.

«И все остальные клиенты «Газпрома» тоже будут атаковать компанию такими требованиями. И даже те, с которыми «Газпром» уже договорился, тоже будут выдвигать новые требования», - сказал он.

В качестве примера эксперт назвал GDF Suez, которая уже дважды получила от «Газпрома» скидку на газ и не исключено, что не попросит скидку в третий раз.

«То же произойдет и с немецкими компаниями», - прогнозирует он.

Снижение цен «Газпромом» эксперт объяснил тем, что Россия намерена уравновесить стоимость газа, который «Газпром» продает в Европу по долгосрочным контрактам – по ценам, привязным к нефти, и на спотовом рынке, где цены гораздо ниже.

«По тому же «Северному потоку» идет только некоторая доля газа, обеспеченная долгосрочными контактами с привязкой по цене к нефтепродуктам. Остальной газ, идущий по этой трубе, «Газпром» продает на спотовом рынке – то есть без всяких контрактов, и цена его получается гораздо дешевле. То есть получается, что «Газпром» сам с собой конкурирует на европейском рынке. Поэтому пришлось сделать более гибкой контрактную цену, чтобы не было такого парадоксального явления», - сказал эксперт.

«Насколько я помню, ранее Алексей МИЛЛЕР (председатель правления ОАО «Газпром» - УНИАН) докладывал Владимиру ПУТИНУ, что твердая неуступчивая позиция приносит свои плоды. Плоды она принесла сомнительные – доля «Газпрома» на европейском рынке стала уменьшаться и пришлось все-таки пересмотреть эту политику. То есть теперь во главе угла поставили долю на рынке. Это хорошее решение», - добавил М.КРУТИХИН.

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