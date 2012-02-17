В Украине рыночная цена на электроэнергию в 2011 г. выросла на 22,2%

Средневзвешенная оптовая рыночная цена электроэнергии, которая сложилась на Оптовом рынке электроэнергии Украины в 2011 году, возросла по сравнению с 2010 годом на 22,2%, или на 105,66 грн. за МВт/ч. – до 584,58 грн. за МВт/ч.

Об этом сказано в отчетных материалах ГП «Энергорынок», подготовленных к ежегодному собранию членов ОРЭ, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно данным госпредприятия, увеличение средней ОРЦ обусловлено, прежде всего, ростом цены продажи электроэнергии в рынок производителями, увеличением доли дотационных сертификатов, а также увеличением оплаты услуг оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго».

Так, в прошлом году средняя цена продажи электроэнергии производителями в рынок увеличилась на 27% - до 381,5 грн. за МВт/ч. При этом доля цены производителей в структуре ОРЦ увеличилась с 62,7% в 2010 году до 65,26% в 2011 году.

В прошлом году ГП «Энергорынок» оплатил за услуги оператора НЭК «Укрэнерго» 2,84 млрд. грн., что на 11,5%, или на 294 млн. грн. больше, чем в 2010году.

По группам производителей наибольший рост средней отпускной цены в 2011 году показали ТЭЦ и альтернативная генерация, работающая по «зеленому тарифу». Отпускной тариф этой группы производителей в 2011 году возрос на 28,1% - до 881,3 грн. за МВт/ч. Только отпускная цена на электроэнергию предприятий, работающих по «зеленому» тарифу, в прошлом году выросла га 46,1% против 2010 года – до 1371,4 грн. за МВт/ч. Это обусловлено, отмечает «Энергорынок, увеличением доли гелио- и ветроэлектростанций наряду со снижением доли малой энергетики в структуре продаж электроэнергии в рынок.

Производители, работающие в рынке по ценовым заявкам (генкомпании ТЭС), в прошлом году увеличили отпускную цену на электроэнергию на 24,3% - до 556,8 грн. за МВт/ч.

Отпускной тариф ГЭС вырос на 15%, до 143 грн. коп. за МВт/ч.

Отпускной тариф НАЭК «Энергоатом», эксплуатирующей АЭС, в прошлом году вырос на 19,1% - до 189,9 грн. за кВт/ч.

В прошлом году средневзвешенная цена закупки электроэнергии в ОРЭ, с учетом цен закупки для осуществления экспорта, выросла на 24,5% и составила 421,8 грн. за МВт/ч.

При этом цена закупки электроэнергии в рынке поставщиками по регулируемому тарифу в прошлом году выросла на 23,7% - до 404 грн. за МВт/ч, поставщиками по нерегулируемому тарифу - на 22,7%, до 540,9 грн. за МВт/ч.

Средняя цена закупки электроэнергии в ОРЭ для ее последующего экспорта в 2011 году выросла на 31,6% - до 488 грн. за МВт/ч.

Справка УНИАН. Средневзвешенная оптовая рыночная цена электроэнергии, которая сложилась на Оптовом рынке электроэнергии Украины в 2010 году, возросла, по сравнению с 2009 годом, на 17,5%, или на 71,36 грн. за МВт/ч. – до 478,92 грн. за МВт/ч, в 2009 году - на 22,4% – до 407,56 грн за МВт/ч.