Участники ОРЭ обновили состав Совета рынка

Участники Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) на собрании в пятницу, 17 февраля, сменили трех из десяти голосующих директоров Совета ОРЭ.

Как передает корреспондент агентства УНИАН, новыми голосующими директорами по классу поставщиков избраны глава правления ПАО "Харьковоблэнерго" Сергей КИРИК и технический директор ПАО "Днепрооблэнерго" Сергей БУБЛИКОВ вместо советника главы правления ПАО "Донецкоблэнерго" Игоря МАСЛОВА и экс-гендиректора "Днепрооблэнерго" Александра ФОМЕНКО, который уже в качестве гендиректора «Киевэнерго» избран голосующим директором по классу производителей.

Новыми членами совета от производителей избраны советник гендиректора ООО "Востокэнерго" (ДТЭК) Дмитрий МАЛЯР и гендиректор "Киевэнерго" А. ФОМЕНКО вместо главы правления ПАО "Днепроэнерго" Романа СЕРДЮКОВА и представителя "Востокэнерго" Юрия МАГЕРЫ.

Сохранили свои места в совете по классу поставщиков: советник генерального директора ООО "Сервис-Инвест" (ДТЭК) Борис ЛИСОВОЙ, генеральный директор ПАО "Запорожжьеоблэнерго" Виктор НОСУЛЬКО и член наблюдательного совета ОАО "Одессаоблэнерго" Игорь СУДАК; по классу производителей - представитель НАЭК "Энергоатом" Константин ЗАПАЙЩИКОВ, генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Александра ЧМИРЕНКО и генеральный директор ООО «КрымТЭЦ» Сергей ВЕРГЕЛЬ.