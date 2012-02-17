Облэнерго публикуют отчетность за 2011 год

«Черновцыоблэнерго» в 2011 г. увеличило чистую прибыль в 3,5 раза – до 16,5 млн. грн.

ПАО «Черновцыоблэнерго» в 2011 году увеличило чистую прибыль в 3,5 раза, или на 11,768 млн. грн., по сравнению с 2010 годом, – до 16,549 млн. грн.

По данным компании, размещенным в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход «Черновцыоблэнерго» за отчетный период возрос на 22,3%, или на 104,321 млн. грн., – до 571,384 млн. грн., валовая прибыль – на 46,7%, или 9,031 млн. грн., – до 28,353 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн.

Справка УНИАН. Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн. 66,97% акций компании контролирует группа VS Energy российского бизнесмена Александра БАБАКОВА, 25% - государство в лице НАК «Энергокомпания Украины».

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«Хмельницкоблэнерго» в 2011 г. увеличило чистую прибыль на 18% – до 26,7 млн. грн.

ПАО «Хмельницкоблэнерго» в 2011 году увеличило чистую прибыль на 18,14%, или на 4,098 млн. грн., по сравнению с 2010 годом – до 26,689 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания увеличила чистый доход на 18,6%, или на 124,203 млн. грн., – до 792,276 млн. грн., валовую прибыль – на 19,2%, или на 13,557 млн. грн., до 83,933 млн. грн.

Как сообщал УНИАН. "Хмельницкоблэнерго" в 2010 году увеличило чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2009 годом – до 22,591 млн. грн.

Справка УНИАН. Уставный фонд ПАО ЭК "Хмельницкоблэнерго" составляет 33 млн. 637 тыс. 840 грн.

Государству принадлежат 70,01% акций АО, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», 18,75% акций принадлежат компании VS Energy International N. V. (Нидерланды).

Фонд государственного имущества планирует в апреле т.г. объявить конкурс по продаже 45,009% госпакета ПАО "Хмельницкоблэнерго".

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«Сумыоблэнерго» в 2011 году увеличило прибыль на 0,7% - до 76 млн. грн.

ПАО «Сумыоблэнерго» в 2011 году увеличило чистую прибыль на 0,7%, или на 534 тыс. грн., - до 76,012 млн. грн., по сравнению с 2010 годом.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания увеличила чистый доход на 18,5%, или на 144,568 млн. грн., - до 923,621 млн. грн., валовую прибыль - на 10,4%, или на 11,677 млн. грн., - до 123,802 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Сумыоблэнерго» в 2010 г. увеличило прибыль в 2,6 раза – до 75,4 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области. Уставный фонд общества - 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акция ПАО "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат пакеты 24,99% и 18,5% соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).

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"Черкассыоблэнерго" в 2011 году сократило прибыль в 2,8 раза – до 18,2 млн. грн.

ПАО «Черкассыоблэнерго» в 2011 году сократило чистую прибыль в 2,8 раза, или на 32,565 млн. грн., – до 18,191 млн. грн., по сравнению с 2010 годом.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, размещенном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания увеличила чистый доход на 35,3%, или на 374,523 млн. грн., – до 1 млрд. 435,458 млн. грн., валовую прибыль сократила на 38,7%, или на 35,99 млн. грн., – до 56,913 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Черкассыоблэнерго» в 2010 году увеличило чистую прибыль в 1,6 раза по сравнению с 2009 годом – до 50,756 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области.

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляет Фонд государственного имущества, опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). 26,63% акций контролирует Garensia Enterprises Limited (Кипр).

Фонд государственного имущества планирует в апреле выставить на продажу на фондовой бирже 21% пакет акций "Черкассыоблэнерго".

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«Харьковоблэнерго» в 2011 году увеличило чистую прибыль на 53% – до 25 млн. грн.

ПАО «Харьковоблэнерго» в 2011 году увеличило чистую прибыль на 53,1%, или на 8,704 млн. грн. по сравнению с 2010 годом – до 25,087 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания увеличила чистый доход на 21,5%, или на 515,942 млн. грн. – до 2 млрд. 917,853 млн. грн., валовую прибыль – на 48,9%, или на 50,775 млн. грн., до 149,642 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Харьковоблэнерго» завершило с прибылью 16,383 млн. грн.

Справка УНИАН. Уставный фонд "Харьковоблэнерго" составляет 64 млн. 135 тыс. 190 грн.

Государству принадлежат 65% акций "Харьковоблэнерго", которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины". 28,84% акций компании через Garensia Enterprises Limited (Кипр) контролирует Energy Standard Fund Ltd, которую связывают с бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

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«Николаевоблэнерго» в 2011 году увеличило прибыль почти в 18 раз – до 49 млн. грн.

ПАО «Энергоснабжающая компания «Николаевоблэнерго» в 2011 году увеличило чистую прибыль в 17,7 раза, или на 46,238 млн. грн., по сравнению с 2010 годом – до 49,005 млн. грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания увеличила чистый доход на 17,9%, или на 175,116 млн. грн., – до 1 млрд. 151,663 млн. грн., валовую прибыль – в 1,9 раза, или на 63,889 млн. грн. – до 133,808 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Николаевоблэнерго» завершило 2010 год с чистой прибылью 2,767 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Энергоснабжающая компания «Николаевоблэнерго» является монопольным дистрибутором электроэнергии в Николаевской области.

Уставный фонд компании – 39 млн. 660 тыс. 469 грн., номинал акции – 0,25 грн.

Государству принадлежит 70% акций «Николаевоблэнерго», которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Еще 15,7802% принадлежит энергоснабжающей компании «Херсоноблэнерго», контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).

Фонд государственного имущества планирует в апреле т.г. объявить конкурс по продаже 45% «Николаевоблэнерго».

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