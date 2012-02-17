Беларусь с 1 апреля повышает на 10% тариф на транспортировку нефтепродуктов

Минск. Беларусь с 1 апреля 2012 года повышает тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов на 10%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Министерства экономики Беларуси от 13 февраля 2012 года №13, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

«Установить тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам, расположенным на территории Беларуси, оказываемые частным производственным унитарным предприятием «Запад-Транснефтепродукт», в размере 2,09 долл. за 1 тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км», - говорится в документе.

В настоящее время тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов составляет 1,9 долл. за 1 тонну, перемещенную на расстояние 100 км.

Ранее в Беларуси тариф на транзит нефтепродуктов повышался с 1 июля 2011 года - на 15,85%, до 1,9 долл. за тонну на 100 км, а до этого повышение производилось с 1 января 2011 года - на 2,5%, до 1,64 долл. за тонну на 100 км.

В 2010 году Беларусь повышала тариф на транспортировку нефтепродуктов дважды - с 1 июля и с 1 января.

Справка УНИАН. В Беларуси транспортировку нефтепродуктов осуществляет российское предприятие «Запад-Транснефтепродукт» по магистральному трубопроводу, который проходит по территории республики и является собственностью российской стороны. Среднегодовой объем транзита составляет около 9 млн. тонн.

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