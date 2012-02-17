В Киеве проведут конкурс на лучший энергоэффективный дом

В Киеве в этом году городские власти проведут конкурс на лучший энергоэффективный дом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время презентации проектов по энергосбережению первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

Он сказал, что исходя из позиции председателя КГГА Александра ПОПОВА, инициатива «Расчетливая энергетика», которая включена в Стратегию развития Киева до 2025 года, признана одной из приоритетных в составе этого документа. И реализация этой инициативы является залогом улучшения энергетической безопасности города и благосостояния киевлян. Она направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальной сфере и стабилизацию расходов. Предусматривается, что за счет внедрения энергоэффективных проектов расходы бюджета на содержание социальной сферы сократятся на 50%. Более того, реализация соответствующих мероприятий по энергосбережению позволит значительно улучшить качество жилищно-коммунальных услуг в целом, создав комфортные условия для киевлян, сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, одной из причин малоинтенсивного внедрения энергосберегающих технологий является недостаточная осведомленность населения.

«В этом году мы проводим конкурс на лучший энергоэффективный дом. Тем жильцам, которые утеплят крышу, фасад, поставят индивидуальный тепловой пункт (и т.п.), мы выделим 100 тыс. грн. на обустройство территории вокруг дома и установку детской площадки», – сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, с целью более профессионального освещения развития и достижений энергосберегающей сферы, впервые в столице городские власти проводят тренинг по вопросам энергосбережения для средств массовой информации.

«Предложения относительно темы занятий можно подавать уже сегодня. Кроме того, сейчас мы проводим тренинги по энергосбережению для специалистов call-центра КГГА. Уже в ближайшее время, позвонив по телефону 15-51, киевляне смогут получить любую профессиональную консультацию по вопросам энергосбережения», – сказал первый заместитель председателя КГГА.

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