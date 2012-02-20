Нарышкин не исключает обсуждения с Януковичем и Азаровым газовых вопросов

Председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Сергей НАРЫШКИН не исключает, что на встречах с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ будет обсуждать газовые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНОМ, отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли они газовые вопросы.

«На встрече с В.ЛИТВИНОМ вопрос этот не обсуждали – вопрос газовой темы. Я не исключаю, что он будет поднят во время встреч с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Николаем АЗАРОВЫМ», - отметил С.НАРЫШКИН.

Председатель Госдумы Федерального собрания России также сообщил, что с целью повышения уровня и статуса российско-украинской межпарламентской комиссии они с В.ЛИТВИНОМ договорились возглавить этот орган.

По его словам, достигнута договоренность, что в этом году состоятся два заседания этой комиссии.

В свою очередь, В.ЛИТВИН добавил, что эти заседания пройдут в Днепропетровске и в Воронеже. «Мы проведем заседания на уровне наших рабочих институтов», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его словам, даты заседаний будут уточняться, но оба мероприятия состоятся до парламентских выборов в Украине 2012 года. В.ЛИТВИН отметил, что участники заседаний российско-украинской межпарламентской комиссии будут обсуждать темы сотрудничества в сфере ракетостроения и самолетостроения.

Кроме того, С.НАРЫШКИН подчеркнул, что сегодняшний его визит в Украину является первым зарубежным визитом в качестве председателя Государственной думы Федерального собрания РФ.

«И символично, что этот визит проходит в те дни, когда отмечается 20-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Россией. Все это подчеркивает стратегический характер партнерства и приоритетность для нас развития отношений с братской Украиной», - подчеркнул он.

В свою очередь, В.ЛИТВИН отметил, что нынешний визит С.НАРЫШКИНА - «это не только символический жест, а свидетельство того, что мы стоим перед необходимостью обеспечения нового качества наших отношений».

Он считает необходимым существенно активизировать роль парламентов в углублении сотрудничества между Украиной и Россией.

По словам В.ЛИТВИНА, в отношениях двух стран период «бракоразводного процесса закончился», поскольку «мы не можем позволить себе роскошь все время возвращаться в прошлое, нужно думать о том, что нам делать сегодня и в будущем».

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