Беларусь планирует нарастить промзапасы нефти к концу 2015 года на 5,7 млн. тонн

Минск. Прирост промышленных запасов нефти в Беларуси к концу 2015 года должен составить 5,7 млн.тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета Министров Беларуси, данное решение предусмотрено постановлением Совмина от 31 января 2012 года №105.

Так, постановлением вносятся изменения в программу освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой базы Беларуси на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, утвержденную правительством в апреле прошлого года.

«В 2012 году прирост запасов нефти промышленных категорий в Беларуси должен быть обеспечен в объеме 1,15 млн. тонн, в 2013, 2014 и 2015 годах - по 1,2 млн. тонн ежегодно. Общий прирост за пятилетку ожидается на уровне 5,7 млн. тонн нефти, из которых 2 млн. тонн должна обеспечить РУП «Белгеология», 3,7 млн. тонн - РУП «ПО «Белоруснефть», - уточнили в пресс-службе Совмина Беларуси.

Справка УНИАН. Мероприятия по наращиванию собственного топливно-энергетического потенциала Беларуси предусматривают выполнение геолого-геофизических работ для подготовки промышленных запасов нефти на территории Припятского прогиба. Планируется выявление здесь новых месторождений и залежей нефти, перевод в промышленные категории ресурсов и запасов углеводородов на площадях, подготовленных и находящихся в бурении, а также на разведываемых месторождениях. Будут продолжены поисковые геолого-геофизические исследования на нефтеперспективных территориях для уточнения их геологического строения и поиска залежей нефти. При этом на отдельных участках рассматривается возможность бурения скважин глубиной от 5 до 6 тыс. м.

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