Цены на нефтепродукты в Украине увеличились в среднем на 4,9%

С 13 по 20 февраля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,5–16,5% (в среднем на 4,9%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 13 по 20 февраля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 16,5%, или 1680 грн./тонна, – до 11 880 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 1,5%, или 170 грн./тонна, – до 11 860 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 0,5%, или 60 грн./тонна, – до 12 350 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 0,9%, или 90 грн./тонна, – до 10 370 грн./тонна.

Как отметили в компании, резкий скачок стоимости низкооктанового бензина вызван нехваткой предложения на рынке. Так, по данным компании, в январе баланс бензина А-76/80 составил 18,39 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем в январе 2011 г. Импорт низкооктана в январе 2012 г. составил лишь 890 тонн (в январе 2011 г. – 6,53 тыс. тонн).

Потребности рынка удовлетворял Шебелинский ГПЗ, произведя в январе 17,4 тыс. тонн низкооктана, однако в феврале завод стал отправлять А-76 на экспорт. В частности, предложение Шебелинского ГПЗ по данной марке бензина достигло отметки 11 600 грн./тонна (+1400 грн.).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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