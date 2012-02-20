Россия передала Украине новый проект газового договора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам сообщил председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН.

«На сегодняшний день Министерство энергетики Российской Федерации передало украинской стороне новый проект соответствующего договора», - сказал он.

С.НАРЫШКИН подчеркнул, что именно этот документ и будет сейчас обсуждаться сторонами.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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