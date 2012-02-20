Украина в январе увеличила экспорт электроэнергии в 2,1 раза

Украина в январе т.г. увеличила экспорт электроэнергии в 2,14 раза, или 279,4 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 522,6 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В прошлом месяце экспорт украинской электроэнергии в страны-участницы ENTSO-E (Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию) увеличился на 44%, или на 106,5 млн. кВт/ч – до 348,3 млн. кВт/ч.

Напомним, что официальным экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении в 2012 году является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 3,5 раза – до 321,5 млн. кВт/ч, в Словакию – сократился на 96,6% - до 5,2 млн. кВт/ч.

В отчетный период экспортных поставок электроэнергии по направлению в Польшу не осуществлялось.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», в январе составил до 62,9 млн. кВт/ч, против 1,4 млн. кВт/ч в январе 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» осуществляет с начала с апреля 2011 года.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 111,4 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе 2011 года экспорт в данном направлении не осуществлялся.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2011 году увеличила экспорт электроэнергии на 52,5%, или 2,215 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 6,433 млрд. кВт/ч.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.

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