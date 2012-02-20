Нарышкин: Россия передала Украине новый проект газового договора

Россия передала Украине новый проект газового договора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам сообщил председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН.

«На сегодняшний день Министерство энергетики Российской Федерации передало украинской стороне новый проект соответствующего договора», - сказал он.

С.НАРЫШКИН подчеркнул, что именно этот документ и будет сейчас обсуждаться сторонами.

***ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Между тем, как заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с председателем Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем НАРЫШКИНЫМ, «мы прилагаем очень значительные усилия для того, чтобы найти, прежде всего, взаимовыгодный вариант решения этой задачи, взаимоприемлемый вариант».

При этом он обратил внимание на то, что сейчас промышленные предприятия Украины платят за газ 560 долл. за тысячу кубометров.

«Я не могу не обратить внимание ваше и ваших коллег на то, что сейчас, например, наши промышленники платят за газ 560 долларов за тысячу кубометров. Это рекордная цена. Такой цены практически нигде в Европе нет», - сказал украинский премьер.

Н.АЗАРОВ также выразил надежду, что решение газовых вопросов будет найдено в ближайшее время. «Решение должно быть найдено в ближайшее время», - отметил он.

Напомним, Украина ведет с РФ длительные переговоры по снижению цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты - кабальными. Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской газотранспортной системой. Киев и Москва не исключают, что в результате переговоров может быть создан консорциум по управлению украинской ГТС, но его модель пока не определена.