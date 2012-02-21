Цена нефти продолжила рост на фоне решения по Греции

На мировых торгах во вторник, 21 февраля, цены на нефть растут на фоне достижения соглашения Еврогруппой по второму пакету финансовой поддержки Греции.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 1,68 доллара, или на 1,63% - до 104,92 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,37 доллара, или на 0,35%, - до 120,37 доллара за баррель.

По итогам многочасового заседания главы министерств финансов 17 стран зоны единой европейской валюты одобрили предоставление Греции средств в ранее оговоренном объеме для того, чтобы избежать первого в истории региона дефолта. Первый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда Греции в рамках второго плана спасения страны от дефолта составит 13 миллиардов евро.

Средства Греции необходимы до 20 марта, когда стране потребуется погасить облигации на 14,5 миллиарда евро. В то же время, второй пакет помощи от еврозоны может потребовать одобрения на национальных уровнях государств валютного объединения, что может затянуть процесс предоставление кредитов.

Кроме того, котировки нефти растут и на сохранении напряженности относительно ядерной программы Ирана и прекращения поставок сырья этой страной французским и британским корпорациям на прошедших выходных, передает Bloomberg.