Последний работавший реактор японской АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи был заглушен минувшей ночью для проведения плановой технической проверки. Об этом сообщила оператор станции, энергокомпания Kansai Electric Power.

После остановки "Такахамы" в Японии осталось только два действующих атомных реактора - 6-й энергоблок АЭС "Касивадзаки-Карива" в префектуре Ниигата и 3-й реактор АЭС "Томари" на северном острове Хоккайдо, передает ИТАР-ТАСС.

При этом оба эти энергоблока до конца апреля будут также заглушены для плановой инспекции, которую каждый атомный реактор, согласно японским законам, должен проходить раз в 13 месяцев.

Таким образом, к середине весны в Японии может не остаться ни одной работающей АЭС.

В энергокомпании Kansai Electric Power, обеспечивающей электричеством центральную часть острова Хонсю, отметили, что отключение последнего имевшегося в ее распоряжении атомного реактора приведет к снижению выработки электроэнергии на 8,8 процента.

На территории Японии всего имеется 54 коммерческих атомных реактора. После прошлогодней катастрофы на АЭС "Фукусима-1" большая их часть была остановлена для экстренных или плановых проверок безопасности и до сих пор не возобновила работу. Для этого операторам АЭС необходимо разрешение местных властей, которые требуют от энергокомпаний предоставления гарантий безопасности реакторов.

Практически полная остановка атомной энергетики в стране заставила власти Японии ввести режим экономии электричества и увеличила потребности страны в топливе для тепловых электростанций.