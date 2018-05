Китайский банк развития выделит 85 млн. долл. на модернизацию шахты им. Мельникова

Китайский банк развития выделит 85 млн. долларов на переоснащение и модернизацию шахты им. Мельникова ОАО «Лисичанскуголь» (Луганская обл.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности.

Согласно сообщению, эта сумма предусмотрена контрактом, который в Пекине подписали генеральный директор ОАО «Лисичанскуголь» Валерий КОВШАРЬ и председатель Совета директоров китайской компании Tiendi Science and Technology Co., Ltd Ван ЦЗИНЬХУА.

По словам В.КОВШАРЯ, коммерческий контракт подписан в развитие проекта модернизации и технического переоснащения шахты им. Мельникова. Конечная цель проекта - вывод шахты на рентабельную работу. В.КОВШАРЬ также сообщил, что средства на техническое перевооружение будут направлены на покупку как украинских материалов и оборудования, так и китайского оборудования, которое будет применяться на шахте им. Мельникова.

При этом выделенные средства шахта должна освоить через два года и вернуть инвестиции банку до 2020 года.

Кроме того, еще 15 млн. долларов составят вложения украинской стороны в проект усовершенствования предприятия.

Справка УНИАН. Компания Tiendi Science and Technology Co., Ltd принадлежит Китайской государственной научно-производственной группе угольной промышленности. Она занимается разработкой и производством автоматизированного и механизированного оборудования для использования в горно-шахтной сфере, углеобогатительного оборудования, разработкой технологий добычи угля. Техника компании занимает 40% китайского рынка в этом сегменте.

ОАО "Лисичанскуголь", добывающее уголь энергетических марок, объединяет четыре шахты: им. Г. Капустина, им. Д. Мельникова, "Привольнянскую" и "Новодружевскую".