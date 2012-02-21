Большинство на этой неделе планирует рассмотреть вопрос приватизации ГТС - БЮТ

Фракция "БЮТ-Батьківщина" располагает информацией о том, что парламентское большинство на этой неделе планирует рассмотреть в Верховной Раде законопроект о приватизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей ПАВЛОВСКИЙ, комментируя причины объявленного перерыва в пленарном заседании.

«Появилась информация о том, что большинство хочет поставить на пятницу законопроект о приватизации ГТС», - сказал народный депутат.

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что именно этот вопрос обсуждается на совещании у руководства ВР, но оппозиция не даст возможности «протащить этот законопроект».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нарышкин: Россия передала Украине новый проект газового договора