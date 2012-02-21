Польская PGNiG подала в Стокгольмский арбитраж иск на «Газпром» - требует снизить цену газа

Варшава. Принадлежащая польскому государству крупнейшая национальная нефтегазовая компания PGNiG подала в суд на своего главного поставщика газа российскую компанию «Газпром», а также ООО «Газпром Экспорт», требуя снижения цены поставляемого в Польшу топлива.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба PGNiG во вторник.

«PGNiG информирует, что согласно графику разбирательства в Арбитражном суде в Стокгольме, 20 февраля был подан иск против OAO Gazprom i OOO Gazprom Export», - сказано в сообщении компании.

Пресс-служба компании также сообщила, что предметом спора является цена газа, предусмотренная контрактом PGNiG с российскими компаниями от 25 сентября 1996 года.

«В связи со спецификой арбитражного разбирательства, и в первую очередь из-за вопросов конфиденциальности, PGNiG не может предоставить детальной информации на тему этого иска», - отметила пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, PGNiG, которая пытается договориться с «Газпромом», о скидке на газ с конца 2010 года, в ноябре 2011 года начал официальную процедуру рассмотрения спора с российском компанией в Международном арбитражном суде.

Представители компании заявляли о возможности отзыва иска, если сторонам удастся найти компромисс.

Ранее в прошлом году PGNiG неоднократно заявляла о намерении подать в суд на «Газпром», если он добровольно не согласится предоставить скидку, но польская компания несколько раз переносила сроки подачи иска.

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Справка УНИАН. Крупнейшая страна Восточной Европы 38-миллионная Польша, которая за счет собственной добычи газа покрывает около трети своих потребностей, с конца 2010 года практически все остальные 70% импортирует из Российской Федерации.

По данным польского издания DziennikGazetaPrawna, польские власти требуют от россиян 10% скидки на поставляемое в Польшу топливо, а «цена вопроса» составляет более 0,5 млрд. долларов.

«Газпром» поставляет в Польшу ежегодно около 10 млрд. кубометров газа.