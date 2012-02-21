Уставный фонд "Нафтогаза" увеличат?

Правительство Украины в ближайшее время планирует увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» путем выпуска государственных облигаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на заседании Совета регионов.

«В правительстве сейчас нарабатывается решение по увеличению уставного капитала «Нафтогаза» путем выпуска облигаций государственных», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что для улучшения финансового состояния компании правительство рассматривает вопрос о выплате «Нафтогазу» компенсаций по разнице тарифов. «Такая работа в ближайшие, буквально 10 дней, будет проведена», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он обратил внимание руководителей регионов на низкий уровень расчетов с «Нафтогазом» за потребленный газ. «Да, мы не отключали, конечно, в эти морозы газ, не применяли таких вот мер воздействия. Однако из морозов мы выходим и надо помнить, что за газ надо платить», - сказал Н.АЗАРОВ.

В этой связи он напомнил, что 7 марта «Нафтогазу» придется заплатить «Газпрому» «приличную» сумму за газ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №1088 от 24 октября 2011 г. увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 4 млрд. грн. – до 49 млрд. 840,905 млн. грн. путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Ранее, 23 мая 2011 г. Кабмин увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Напомним, капитализировать «Нафтогаз Украины» за счет выпуска ОВГЗ правительство начало еще летом 2009 г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.