МТС внедрит технологию «умного потребления» электроэнергии на базовых станциях

Оператор мобильной связи «МТС Украина» планирует внедрить на своей мобильной сети инновационную технологию, позволяющую регулировать уровень энергопотребления базовых станций в зависимости от текущей нагрузки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «МТС Украина».

В рамках развития экологической программы, в 2012 году оператор внедрит на своей GSM-сети инновационную «зеленую» технологию динамического управления мощностью (Dynamic Power Savings), разработанную компанией Alcatel-Lucent. Технология позволит сократить энергопотребление базовых станций (БС) приблизительно на 27% за счет регулирования потребления энергии в зависимости от нагрузки на оборудование, при этом сохранив высокий уровень качества обслуживания абонентов.

В планах «МТС Украина» к осени текущего года завершить работы по внедрению технологии в Днепропетровском, Крымском и Южном территориальных управлениях.

Технология Dynamic Power Savings позволяет настроить приемопередатчики БС таким образом, чтобы они включались в работу лишь в момент обслуживания абонентов (при совершении звонков, использовании мобильного интернета и пр.). Во время малой загрузки, например, ночью, программное обеспечение отключает неиспользуемые модули БС. При возрастании активности абонентов система автоматически включает приемопередатчики, но только те, которые необходимы для работы с существующей нагрузкой. Интеллектуальные алгоритмы, которые лежат в основе технологии Dynamic Power Savings, разработаны подразделением Bell-Labs компании Alcatel-Lucent.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Количество абонентов составляет 19,22 млн., выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривень. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).